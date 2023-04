«C’est usant», la colère gronde à l’OM

Arnaud De Kanel

Retour à la compétition compliqué pour l'OM qui a concédé le match nul sur sa pelouse contre Montpellier. Douchés par l'ouverture du score d'Arnaud Nordin, les Marseillais ont égalisé grâce à Mattéo Guendouzi. L'entame compliquée a sans doute coûté la victoire à l'OM, ce qui n'a pas plu à son capitaine Valentin Rongier.

L'OM n'y arrive toujours pas au Vélodrome. Ce vendredi, c'est Montpellier qui est venu gâcher la fête en bousculant d'entrée les joueurs d'Igor Tudor. Devants grâce à un but d'Arnaud Nordin un peu avant le quart d'heure de jeu, les Montpelliérains ont ramené un point de Marseille. Valentin Rongier est lassé de laisser des unités précieuses en route alors que le championnat est encore loin d'être joué. Le capitaine a mis en garde ses coéquipiers.

«Les matchs passent et se ressemblent»

« Je ne vais pas faire de langue de bois. On a très mal démarré le match, c’est usant. Les matchs passent et se ressemblent. On perd beaucoup de points à domicile, c’est usant, même s’il ne faut pas tout jeter. Aujourd’hui, on manquait un peu de fraîcheur physique, on a manqué de folie, cela s’est vu dans les 30 derniers mètres, on n’a pas été capable de faire la différence », a déploré Valentin Rongier au micro de Prime Vidéo. L'OM peut encore tout perdre, son capitaine le sait bien.

«Ce serait dommage de tout gâcher»