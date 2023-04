Fiasco au PSG, il révèle un gros problème

Arnaud De Kanel

Le PSG de Christophe Galtier a essuyé une nouvelle défaite ce dimanche face à l'OL. Les Parisiens n'y arrivent plus, notamment depuis leur élimination en Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Passé par le club de la capitale, Laurent Blanc, bourreau du PSG dimanche, sait à quel point il est difficile de remotiver les troupes après une telle désillusion.

L'affaire se complique sérieusement pour le PSG. De nouveau battu, le club de la capitale voit l'OM et le RC Lens revenir à six points. Les hommes de Christophe Galtier peuvent tout perdre alors qu'il y a à peine un mois, ils étaient encore en lice en Ligue des champions. Mais depuis cette élimination, l'équipe parisienne est à l'arrêt total à l'image de Lionel Messi. Laurent Blanc sait à quel point il est compliqué de rebondir après un revers de la sorte. La saison des Franciliens est bâtie autour de cet objectif ultime mais lorsqu'il leur passe sous le nez, le château de carte s'écroule. C'est le syndrome dont souffre principalement le PSG selon l'ancien coach parisien.

«On dirait que la saison n’existe plus»

« Je connais un peu les lieux et le club. Le problème du PSG, c’est que quand l’objectif numéro 1 qui vous intéresse, et qui intéresse tous les fans, n’est plus accessible, on dirait que la saison n’existe plus. A tous les niveaux. C’est comme ça… On le sent, on le perçoit », a constaté Laurent Blanc en conférence de presse après la rencontre.

«La saison est finie»