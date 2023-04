L’énorme punchline de Riolo sur le PSG

Arnaud De Kanel

Depuis le début de l'année, le Paris Saint-Germain ne cesse de décevoir. Eliminé en Ligue des champions par le Bayern Munich, en Coupe de France par l'OM et de nouveau battu en championnat dimanche, le club de la capitale compte déjà huit défaites e 2023. Christophe Galtier est pointé du doigt et Daniel Riolo en a remis une couche concernant le coach parisien.

Le PSG a livré une prestation insipide dimanche soir contre l'OL. Encore à côté de leur sujet, les hommes de Christophe Galtier se sont inclinés. Une triste habitude depuis le début de l'année puisqu'il s'agit déjà de la huitième défaite des Parisiens. En interne, la position de Christophe Galtier serait très fragilisé. L'ancien coach de l'OGC Nice semble avoir perdu toute influence au PSG comme le rappelle Daniel Riolo avec une punchline dont il a le secret.

Zidane : Le PSG en rêve, la menace est révélée https://t.co/madtNBEOnE pic.twitter.com/4dTT88qSJp — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

«Galtier c’est Thriller dans le clip de Michael Jackson»

Présent dans l'After Foot ce lundi soir, Daniel Riolo a bien évidement évoqué la situation de Christophe Galtier au PSG. « Galtier c’est Thriller dans le clip de Michael Jackson, il existe plus, il est là dans les rues, mais il compte plus », a lâché le journaliste. Et en effet, l'entraineur parisien serait même en sursis.

Galtier a deux matchs pour se sauver