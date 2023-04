Scandale Galtier : Le PSG contre-attaque en public

La rédaction

Dans la tourmente suite à la divulgation d'un mail accusant Christophe Galtier d'avoir tenu des propos racistes, le club du Paris Saint-Germain est sorti du silence lors de la conférence de presse de son coach. Alors qu'un match importantissime a lieu samedi face au RC Lens, le PSG souhaite que cette polémique n'entache pas la préparation de ce match.

Tout est parti d'une vidéo publiée par le journaliste indépendant Romain Molina dans laquelle il dévoile le contenu d'un mail de Julien Fournier, ancien directeur sportif de Nice expliquant que Christophe Galtier trouve que l'effectif du GYM n'est pas à l'image de la ville de Nice car composée de trop de joueurs noirs et musulmans. Malgré la polémique, le club du PSG a tenu à afficher son soutien à son entraîneur en public.

« Le Club soutient Christophe Galtier »

A travers un communiqué lu par Julien Maynard, responsable de la communication sportive et des relations presse du PSG, le club défend Galtier : « Le Paris Saint-Germain souhaite apporter quelques précisions : Des allégations graves ont été portées dans les médias à l'encontre de notre entraîneur Christophe Galtier. Christophe y a répondu clairement en les démentant fermement et en annonçant qu’il allait porter plainte. Le Club soutient Christophe Galtier après les menaces nombreuses et inacceptables qu'il a reçues et souhaite désormais que la vérité soit établie par la justice. En attendant la conclusion du temps judiciaire et dans un souci de protéger la sécurité de tous, le Club appelle chacun à ses responsabilités et à l’apaisement. »

PSG : Galtier en plein scandale, il sort enfin du silence https://t.co/LUIrhmG3Kb pic.twitter.com/ylusv8XsQI — le10sport (@le10sport) April 14, 2023

« Le Paris Saint-Germain ne se laissera pas troubler par cet épisode »