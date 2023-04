Scandale Galtier : La polémique enfle, ses proches déballent tout

Thomas Bourseau

Un scandale raciste a explosé cette semaine visant Christophe Galtier et des propos déplacés qu’il aurait tenu envers les noirs et les musulmans à l’OGC Nice. Son cercle de proches fait front et lâche une anecdote afin de le disculper.

Décidément, Christophe Galtier ne peut pas avoir une semaine de paix. Son avenir est au coeur de toutes les discussions au PSG après les résultats plus que mitigés de l’entraîneur du club de la capitale en cette deuxième partie de saison. Et comme si cela ne suffisait pas, un vieux dossier ouvert par L’Equipe à l’automne dernier concernant des suspicions de racisme de sa part envers certains joueurs noirs et musulmans de l’OGC Nice a refait surface.

«Rien n’est vrai», le clan Galtier monte au créneau

Par le biais d’un mail qu’aurait envoyé l’ancien directeur sportif du GYM, en la personne de Julien Fournier, le journaliste Romain Molina a relancé le scandale mardi soir. Depuis, les témoignages se multiplient à ce sujet et les proches de Christophe Galtier, que ce soit son avocat Me Olivier Martin qui va déposer trois plantes pour ces accusations et même sa famille, ne cessent de défendre le coach du PSG. Dans L’Equipe , des proches affirment que « rien n’est vrai » concernant les allégations de propos racistes de Christophe Galtier.

C’est la guerre avec Galtier, il balance tout https://t.co/JrbaKdgPRs pic.twitter.com/8sWwCsisTD — le10sport (@le10sport) April 14, 2023

L’anecdote d’un proche de Galtier pour l’innocenter