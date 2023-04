Galtier accusé de racisme, il hallucine

Florian Barré

Christophe Galtier est dans la tourmente depuis les accusations parues à son égard. L’entraîneur du PSG est accusé de racisme lors de son passage à l’OGC Nice. Lors d’un entretien pour le journal L’Equipe, l’ex-Parisien Mevlut Erding a volé à la rescousse de son ancien entraîneur, qu’il a connu à Saint-Etienne et à Sochaux.

Depuis ce mardi soir, Christophe Galtier est accusé d’avoir eu des propos discriminatoires à l’encontre de ses joueurs lors de son passage à Nice la saison passée. L’entraîneur du PSG se serait plaint du trop grand nombre de joueurs « noirs et de musulmans » dans l’équipe. Julien Fournier avait fait de premières allusions en début de saison, avant que le journaliste indépendant Romain Molina ne révèle un mail envoyé par l'ancien directeur du football de l'OGC Nice à Dave Brailsford.

Mevlut Erding apporte son soutien à Galtier

Face à ses lourdes accusations, Christophe Galtier ne reçoit que peu de soutien. Mais ce jeudi, son ancien joueur Mevlut Erding s’est exprimé à ce sujet : « Christophe Galtier est un très bon ami à moi avant d'être un coach et je le connais depuis pratiquement 15 ans. J'ai travaillé quatre - cinq ans avec lui, que ce soit à Sochaux ou Saint-Etienne. Je n'ai ressenti aucun racisme de sa part. Moi-même je faisais le ramadan quand j'étais sous ses ordres et je peux vous dire qu'il nous laissait le choix, il le respectait. Il n'y avait vraiment pas de racisme » a affirmé l’ancien joueur du PSG et de Saint-Etienne.

«Si je peux plaider en sa faveur, je le ferai»