En plein scandale, Galtier interpelle les supporters du PSG

Fragilisé par la polémique l'accusant de propos à caractère raciste, Christophe Galtier est dans la tourmente depuis le début de la semaine. Le coach du PSG était en conférence de presse ce vendredi et a répondu aux nombreuses questions concernant ce scandale et notamment celle évoquant le communiqué du Collectif Ultras Paris (CUP)...

Christophe Galtier espérait sans doute une meilleur ambiance pour préparer le match capital de ce samedi face à Lens. Six points séparent les deux clubs et le PSG a tout intérêt à gagner s'il ne veut pas plonger définitivement dans une crise sans précédent. Si le PSG avait assuré que Christophe Galtier n'était pas fragilisé par cette polémique, le CUP a tenu à mettre la pression sur le club via un communiqué. Malgré cette prise de parole du CUP, Christophe Galtier compte sur ses supporters pour aider le club à gagner ce match face aux Nordistes.

« Il n’est pas acceptable que cette personne reste dans l’organigramme du club »

A la suite des révélations sur Christophe Galtier aboutissant à ce scandale, le CUP avait publié un communiqué sur leur compte Twitter : « Le Collectif Ultras Paris suit de près l’affaire Galtier. Si les faits qui lui sont reprochés sont avérés, il n’est pas acceptable que cette personne reste dans l’organigramme du club. Nous rappelons que nous nous sommes toujours positionnés contre toutes formes de discriminations et ce combat est une cause historique de notre Virage. »

PSG : «Sali» par le scandale raciste, Galtier pousse un coup de gueule https://t.co/SahXY3mOi0 pic.twitter.com/hJOjtDSRKr — le10sport (@le10sport) April 14, 2023

«Je n'ai aucun doute que tout le Parc sera derrière l'équipe »