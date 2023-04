Une star va planter l’OM, sa prochaine destination est annoncée

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Alexis Sanchez pourrait quitter l'OM à l'issue de la saison. L'attaquant de 34 ans n'a pas encore prolongé et il semble de plus en plus se diriger vers un départ cet été. Le Chilien serait d'ailleurs attendu en Argentine, où il a évolué lorsqu'il était jeune. Un club qu'il connaît très bien se tiendrait à l'affût.

Depuis son arrivée à l’OM, Alexis Sanchez est un élément important du club. Igor Tudor lui accorde une grande confiance, et il lui rend plutôt bien (16 buts en 36 matchs). Mais à l’issue de la saison, le Chilien pourrait faire ses valises. La Nacion annonce que la tendance serait à un départ pour l’attaquant de 34 ans cet été, alors que son contrat expire en juin prochain.

Retour en Argentine pour Alexis Sanchez ?

Le média argentin ajoute que l’option la plus probable pour l’avenir d’Alexis Sanchez serait River Plate, où il a évolué entre 2007 et 2008. Galatasaray serait également intéressé par les services de la star de l’OM. Mais la possibilité d’un retour en Argentine serait plus grande qu’une arrivée en Turquie. D’ailleurs, Javier Saviola aimerait le revoir à River Plate.

«Alexis a toujours été un crack»