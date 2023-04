L’OM veut son Mbappé, bras de fer lancé sur le mercato

Pierrick Levallet

À la recherche d'un nouvel attaquant de pointe, l'OM suivrait de près la situation de Folarin Balogun. Prêté par Arsenal, le buteur de 21 ans brille avec le Stade de Reims en Ligue 1. Mais alors qu'il est attendu chez les Gunners, l'Anglais est également convoité par plusieurs clubs européens, ce qui devrait compliquer les affaires de l'OM.

Alors que Vitinha peine à convaincre et qu’Alexis Sanchez pourrait partir cet été, l’OM serait à la recherche d’un nouvel attaquant pour la saison prochaine. Le club phocéen explorerait donc quelques pistes sur le marché des transferts et lorgnerait ainsi sur Folarin Balogun. Prêté par Arsenal l’été dernier, le buteur de 21 ans impressionne avec le Stade de Reims (19 buts en 32 matchs).

Balogun pose ses conditions pour son avenir

Il faudra néanmoins convaincre les Gunners , puisque l’Anglais leur appartient toujours. Cependant, Folarin Balogun attendrait quelques garanties sur le plan sportif pour envisager un avenir du côté d’Arsenal. Si Mikel Arteta ne peut pas lui donner, l’attaquant devrait faire ses valises et rejoindre un autre club. L’OM pourrait donc en profiter, à condition de devancer la concurrence.

Plusieurs clubs sont à l'affût

À en croire les informations de Nicolo Schira, l’OM ne serait pas le seul club à s’intéresser à Folarin Balogun. Le journaliste italien indique que le RB Leipzig, l’AC Milan et l’AS Monaco convoiteraient également l’attaquant de 21 ans. À voir ce que l’Anglais décidera de faire, lui qui tient Kylian Mbappé en haute estime et qui est attendu à Arsenal. À suivre...