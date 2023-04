OM : C’est confirmé, un buteur annonce la couleur pour son transfert

Pierrick Levallet

En grande forme au Stade de Reims cette saison, Folarin Balogun a tapé dans l'oeil de quelques clubs sur le marché des transferts. Il intéresserait notamment l'OM, désireux de se renforcer offensivement. L'attaquant de 21 ans pourrait néanmoins retrouver Arsenal à l'issue de la saison. Mais il aurait posé un grand ultimatum aux Gunners pour son avenir.

N’entrant pas dans les plans de Mikel Arteta à Arsenal l’été dernier, Folarin Balogun a été prêté au Stade de Reims. Et en Ligue 1, le joueur de 21 ans impressionne. Auteur 18 buts en championnat, il fait la course au titre de meilleur buteur avec Alexandre Lacazette, Jonathan David et Kylian Mbappé. Naturellement, quelques clubs se sont mis à s’intéresser à lui sur le mercato, dont l’OM. Mais l’attaquant aurait quelques exigences pour son avenir.

Balogun lance un ultimatum à Arsenal pour son avenir

D’après les informations de Football Insider , Folarin Balogun aurait lancé un grand ultimatum à Arsenal. L’Anglais n’envisagerait de poursuivre l’aventure à Londres que si Mikel Arteta peut lui donner certaines garanties sur le plan sportif. Le joueur prêté au Stade de Reims voudrait être assuré d’avoir du temps de jeu la saison prochaine.

Il est prêt à claquer la porte cet été