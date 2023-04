Un contrat en or massif est offert à Messi, il calme tout le monde

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi pourrait bien se retrouver sur le marché des agents libres cet été. L'Argentin n'a pas encore accepté de prolonger au PSG, malgré la volonté du club de la capitale de le conserver. Dans le même temps, l'Arabie Saoudite ferait tout son possible pour le convaincre. Mais La Pulga aurait d'autres idées en tête pour son avenir.

À l’approche de la fin de saison, le PSG est tourmenté par l’avenir de Lionel Messi. L’Argentin n’a toujours pas prolongé alors que son contrat arrive à expiration en juin prochain. Pourtant, Luis Campos n’a jamais caché son désir de voir La Pulga poursuivre l’aventure parisienne. Le10Sport.com vous révélait même il y a quelques mois que le conseiller football se voulait confiant dans ce dossier.

PSG : Lionel Messi se fait encore interpeller pour son avenir https://t.co/1stc4a2pXn pic.twitter.com/l5ZOhtXtEM — le10sport (@le10sport) April 16, 2023

Messi est convoité sur le mercato, le PSG tremble

Néanmoins, les choses ont évolué depuis, et Lionel Messi ne serait plus aussi sûr qu’avant de vouloir étendre son engagement au PSG. Dans le même temps, le joueur de 35 ans est convoité en-dehors de l’Europe puisque l’Arabie Saoudite et la MLS rêveraient de le recruter. Néanmoins, le champion du monde 2022 aurait déjà calmé l’un de ses prétendants.

La Pulga a déjà refroidi l'Arabie Saoudite