Le PSG fait un pari pour son mercato, le verdict est tombé

La rédaction

Michael Olise est une véritable révélation cette saison en Premier League. L'ailier droit français de Crystal Palace réalise une excellente saison avec huit passes décisives et deux buts, dans la lignée de ce qu'il avait réussi l'année dernière (2 buts et 5 passes décisives). Évidemment son profil intéresse beaucoup de clubs européens dont Arsenal et le PSG, mais le natif de Londres pourrait bien les snober.

Il n'a que 21 ans, mais a déjà de nombreux grands clubs européens à ses pieds. Auteur de deux bonnes saisons avec Crystal Palace en Premier League, l'international espoir français pourrait, s'il le souhaite, quitter son club pour évoluer dans une équipe compétitive comme le PSG. Mais ni Crystal Palace, ni lui ne sont de cet avis.

Le PSG intéressé par Olise

D'après calciomercato.co m, le PSG serait très intéressé par Michael Olise, sous contrat jusqu'en juin 2026 avec Crystal Palace. Bénéficiant d'une clause libératoire de 35M€ son club voudrait le prolonger pour qu'elle atteigne les 50M€...

Olise veut rester à Palace