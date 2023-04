Il est de retour, la grande annonce de l'ASSE

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit, Gaëtan Charbonnier poursuit sa rééducation et Laurent Batlles s'est prononcé sur la situation de son attaquant qui a repris la course et va faire son retour avec ses coéquipiers après avoir été opéré. Une satisfaction pour le coach de l'ASSE.

Arrivé en fin d'année dernière à l'ASSE, Gaëtan Charbonnier avait rapidement confirmé son impact en contribuant au redressement des Verts. Néanmoins, quelques semaines après sa signature, au début du mois de février, l'ancien attaquant de l'AJA s'est gravement blessé. « Gaëtan Charbonnier, victime d'une blessure ce samedi lors du succès face à Dijon (2-0), présente une entorse grave du genou droit. Les examens passés ce lundi ont malheureusement confirmé une rupture du ligament croisé antérieur. L'AS Saint-Étienne a le regret d'annoncer que la saison de son numéro 10 est d'ores et déjà terminée, lui qui avait trouvé le chemin des filets à trois reprises en seulement sept rencontres. Le club apporte tout son soutien à Gaëtan Charbonnier et lui souhaite un prompt rétablissement », expliquait le communiqué de l'ASSE. Mais Laurent Batlles annonce une bonne nouvelle.

«Charbo va revenir bientôt chez nous, la semaine prochaine»

En effet, alors que Gaëtan Charbonnier est au centre médical de Clairefontaine pour poursuivre sa rééducation, Laurent Batlles annonce le prochain retour de son attaquant. « Charbo va revenir bientôt chez nous, la semaine prochaine. On l’appelle souvent, il nous envoie souvent des messages avant les matchs notamment. Il a recouru sur tapis et il va reprendre la course en extérieur, il va revenir ici. On se doit de le soutenir et c'est quelqu'un de très important pour le groupe », confie l'entraîneur de l'ASSE en conférence presse.

Un avenir incertain à l'ASSE ?

Une déclaration qui pourrait sonner comme un indice pour l'avenir de Gaëtan Charbonnier. Et pour cause, son contrat s'achève le 30 juin, et compte tenu de sa grave blessure, l'attaquant ne sait toujours pas de quoi son futur sera fait. Mais compte tenu de ses premiers matches en Verts, l'ASSE sera probablement tenté de le conserver.