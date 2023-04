Transferts - OM : Les deux premiers coups de l’été sont annoncés

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la recherche de renforts offensifs, l'OM pourrait avoir quelques opportunités sur le marché, notamment en Ligue 1. Deux joueurs auraient de grandes chances de quitter leur clubs respectifs : Ludovic Blas et Folarin Balogun. Selon le journaliste de L'Equipe Loïc Tanzi, le club marseillais pourrait correspondre à ce qu'ils recherchent.

La fin de saison sera cruciale pour la suite du projet marseillais. On exagère à peine, mais certains joueurs ciblés pourraient refuser de rejoindre l'OM en cas de non-qualification pour la Ligue des champions. Certains membres de l'effectif comme Alexis Sanchez pourraient aussi plier bagages. « Si Sanchez reste, ils vont chercher un joueur derrière l’attaquant. Si Sanchez part, ils chercheront un attaquant sur cette ligne numéro 9 » a lâché Loïc Tanzi. Signe que l'OM est loin d'être serein dans ce dossier. En coulisses, la direction observe le marché à la recherche de jolis coups. Et comme l'a annoncé Loïc Tanzi, Ludovic Blas (FC Nantes) présente un profil intéressant pour le club marseillais.





« Marseille correspond à ce que veut Blas »

« Il va certainement partir de Nantes. L’année dernière, il a failli signer à Lille. Là, il aimerait un challenge un peu plus important que celui de Lille l’année dernière. Donc Marseille correspond à ce qu’il recherche Et Marseille cherche quelqu’un à cette position-là. 17M€ est le prix affiché. Après, je pense qu’ils peuvent l’avoir pour un peu moins cher. Si tu négocies bien, ça peut partir à 10M€, plus bonu s » a déclaré le journaliste de L'Equipe.

L'OM a un coup à jouer avec Balogun