Surprise, une piste du PSG ouvre la porte !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps courtisé par le PSG l’été dernier, Seko Fofana avait finalement prolongé avec le RC Lens, snobant donc le club de la capitale sur le mercato. Mais le milieu de terrain ivoirien, qui a encore deux ans de contrat dans le Nord, laisse la porte ouverte pour l’avenir…

Avant de boucler le recrutement de Renato Sanches en provenance du LOSC pour 15M€ l’été dernier, le PSG avait longtemps tenté un autre coup en Ligue 1 pour renforcer son milieu de terrain : Seko Fofana (27 ans). Mais ce dernier, à la surprise générale, avait finalement annoncé sa prolongation jusqu’en 2025 avec le RC Lens.

Un départ déjà acté cet été pour le PSG ? https://t.co/Xamscrn0qp pic.twitter.com/q52Cy746xX — le10sport (@le10sport) April 14, 2023

« Certains me demandent de signer au PSG »

Interrogé dans les colonnes du Parisien vendredi, Fofana s’est confié sans détour sur la piste PSG : « Certains me demandent de signer au PSG, ce sont des choses qui arrivent. Je suis originaire de la région, mais il n’y aucune déception par rapport au fait de ne pas avoir rejoint le PSG. Je suis très content d’être à Lens et d’apporter à un club qui m’a tout donné. Je vais continuer à représenter Lens jusqu’à la fin et écrire l’histoire », indique le joueur du RC Lens.

Fofana n’exclut rien