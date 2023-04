Mercato : Il snobe le PSG et dit tout

Thomas Bourseau

Piste activée par Luis Campos pour le dernier mercato estival du PSG, Seko Fofana a gentiment recalé le club parisien pour finalement prolonger son contrat au RC Lens. Une décision qu’il ne regrette absolument pas.

Seko Fofana a été incontournable avec le RC Lens la saison passée. De quoi donner des idées à Luis Campos, conseiller football du PSG, lors du dernier mercato estival. Jusqu’au bout, le Paris Saint-Germain aurait poussé pour l’international ivoirien. Mais le milieu de terrain du RC Lens a prolongé son contrat le 31 août jusqu’en juin 2025.

«Certains me demandent de signer au PSG... mais il n’y aucune déception»

Devenant une figure forte du championnat de France, Seko Fofana est reconnu par des supporters du PSG qui ont souvent une requête précise à lui soumettre comme il l’a affirmé au Parisien . « Certains me demandent de signer au PSG, ce sont des choses qui arrivent. Je suis originaire de la région, mais il n’y aucune déception par rapport au fait de ne pas avoir rejoint le PSG. Je suis très content d’être à Lens et d’apporter à un club qui m’a tout donné. Je vais continuer à représenter Lens jusqu’à la fin et écrire l’histoire ».

Incroyable, une piste à 160M€ recale le PSG et le dézingue https://t.co/ydTclfWrMd pic.twitter.com/FkTIM8u7a0 — le10sport (@le10sport) April 14, 2023

«C’est flatteur»