PSG : Mbappé puni pour son transfert, l’incroyable scénario

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce jeudi, la presse espagnole imagine un incroyable scénario dans le feuilleton Kylian Mbappé. Elle imagine le joueur rompre son contrat avec le PSG en fin de saison afin de rejoindre le Real Madrid, le club de ses rêves. Mais dans ce cas, le joueur de 24 ans s'exposerait à des sanctions, notamment à celle de verser une importante somme à l'équipe française.

Ce jeudi, Kylian Mbappé a lâché une annonce, qui pourrait ravir les supporters du PSG. « Le prochain palier ? Gagner la Ligue des champions, je pense. J’espère que ça sera le plus rapidement possible. Où ? Au Paris Saint-Germain. Je suis Parisien et sous contrat. Donc c’est le Paris Saint-Germain » a confié le joueur de 24 ans. Son aventure à Paris ne semble pas être terminé, mais la presse espagnole continue d'imaginer une possible arrivée de Mbappé au Real Madrid dès cet été.

PSG : Galtier en plein scandale, ils racontent sa gestion du ramadan https://t.co/U2hOfzlPTv pic.twitter.com/wl6A8LaAOP — le10sport (@le10sport) April 13, 2023

La presse espagnole imagine une rupture de contrat

Comme indiqué par Mundo Deportivo , Mbappé rêverait toujours de rejoindre le Real Madrid. Alors que les 400M€ réclamés par le PSG paraissent hors d'atteinte pour la formation merengue, le joueur de 24 ans pourrait rompre son contrat. Le champion du monde en a la possibilité, mais il pourrait être sanctionné par la FIFA comme le rappelle le média espagnol.

Mbappé s'exposerait à des sanctions