Mbappé peine au PSG, l’Espagne est sans pitié

Axel Cornic

Après avoir cartonné pendant toute une saison, même dans les moments les plus compliqués du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé connait un gros coup de moins bien. Depuis l’élimination face au Bayern Munich, la star française évolue clairement un cran en dessous de son véritable niveau et de l’autre côté des Pyrénées on n’a pas manqué d’en parler.

Après la Coupe du monde, le PSG a dû composer avec un Neymar et un Lionel Messi très décevant, mais heureusement que Kylian Mbappé était là pour continuer à avancer. Désormais, même la star tricolore semble avoir été atteinte par la morosité ambiante...

Vinicius éclipse Mbappé

Après la victoire du Real Madrid sur Chelsea ce mercredi, Guti a glissé un petit tacle à Kylian Mbappé, en le comparant à un Vinicius Jr très performant. « Il est capable de faire peur à la défense adverse et de passer d’un côté à l’autre avec une facilité déconcertante » a expliqué l’ancien milieu du Real Madrid, dans l’émission El Chiringuito . « Il deviendra un dieu du football ».

« En ce moment, Vinícius est bien meilleur que Mbappe »