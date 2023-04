Accusé au PSG, Mbappé lâche une réponse fracassante

Amadou Diawara

Que ce soit au PSG ou en équipe de France, Kylian Mbappé n'hésite pas à prendre position pour revendiquer ses droits, notamment en ce qui concerne l'utilisation de son image. Accusée de trop en faire par certains, la superstar de 24 ans a tenu à répondre clairement à ses détracteurs.

Kylian Mbappé sait aller au front quand il estime qu'il faut le faire. En effet, la superstar française de 24 ans est en première ligne en équipe de France pour revendiquer ses droits, notamment l'utilisation de son image. Dernièrement, Kylian Mbappé a même poussé un coup de gueule sur le PSG à cause de la vidéo pour lancer la campagne de réabonnement au Parc des Princes.

«Il ne faut pas faire attention à ce que les gens pensent»

Interrogé par Tout le Sport sur France 3 , Kylian Mbappé a affirmé qu'il était important pour lui de faire valoir ses droits, et ce, même s'il pouvait s'attirer les foudres de ses détracteurs. « Bien sur que je suis un citoyen et bien sur que j'ai des positions, bien sur que j'ai des valeurs que je défends et des droits. Des droits que je veux faire valoir. Ça je l'assume et je le revendique. Maintenant, je ne me prends pas pour plus que je suis », a lancé l'attaquant français, avant d'en rajouter une couche.

«Sinon vous n'allez pas dormir de la nuit»