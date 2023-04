Galtier est «anéanti», l’incroyable témoignage de son entourage 

Thomas Bourseau

Christophe Galtier n’était déjà pas en odeur de sainteté au PSG en raison de ses résultats. Mais le scandale à nature raciste dans lequel il est empêtré après divulgation d’un mail qu’aurait envoyé Julien Fournier l’aurait tout bonnement anéanti. Son clan est monté au créneau.

Décidément, les galères semblent s’enchaîner pour Christophe Galtier. En plus des résultats mitigés du PSG en cette deuxième partie de saison qui devraient lui coûter sa place à la fin de l’exercice, l’entraîneur du PSG est pris dans un scandale raciste dont il en serait le protagoniste remontant de son passage sur le banc de touche de l’OGC Nice la saison passée. Galtier aurait demandé à son ex-directeur sportif Julien Fournier, comme cela aurait été spécifié dans un mail envoyé par les soins du dirigeant, qu’il voulait une refonte d’effectif qu’il jugeait trop représenté par les « noirs et les musulmans ». Selon Le Parisien, Galtier serait « anéanti ».

Dévasté, Galtier est «stupéfait» par ces accusations

Au milieu de cette déferlante d’informations dans la presse, le maître mot qui résonne au sein de l’entourage de Christophe Galtier n’est autre que la « stupéfaction » . C’est en effet ce que rapporte L’Equipe dans ses colonnes du jour ce jeudi avec un message très clair sur la situation.

«On jette son honneur en pâture»