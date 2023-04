Mbappé : Une bombe à 400M€ est lâchée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sauf incroyable revirement de situation, Kylian Mbappé devrait poursuivre son aventure au PSG la saison prochaine. Ce mercredi, le joueur de 24 ans a évoqué son désir de remporter la Ligue des champions sous le maillot parisien. Mais en Espagne, on rêve toujours de son arrivée au Real Madrid. Mais pour cet été, cela risque d'être compliqué en raison aussi de son prix.

Le PSG est rempli de certitudes en ce qui concerne Kylian Mbappé. En coulisses, le club parisien est clair sur le fait qu'il souhaite conserver sa star la saison prochaine, malgré un contrat, qui cout jusqu'en 2024.

Un prix colossal est fixé pour Mbappé

Mais ce jeudi, Mundo Deportivo a évoqué un possible départ de Mbappé cet été. Mais pour s'attacher les services du joueur français, le Real Madrid, qui l'apprécie depuis plusieurs années, va devoir dépenser près de 400M€.

Mbappé lâche un indice de taille sur son avenir