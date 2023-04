Incroyable, une piste à 160M€ recale le PSG et le dézingue

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la recherche de renforts au milieu de terrain, le PSG aurait tenté un coup de folie sur le mercato en activant la piste menant à Jude Bellingham, l'un des meilleurs à son poste. Mais le joueur du Borussia Dortmund aurait décidé de repousser les avances du club parisien avant de s'en prendre au projet sportif mené par QSI.

Jude Bellingham ne fait pas ses 19 ans sur le terrain. Mature, sûr de lui, le milieu de terrain du Borussia Dortmund impressionne. Son avenir pourrait s'écrire dans un top club européen, possiblement dès la saison prochaine. L'international anglais plaît à plusieurs équipes et notamment au PSG, qui n'avait pas caché son intérêt lors de la dernière Coupe du monde. « Quel joueur. Honnêtement, l'Angleterre a de la chance de l'avoir... et c'est un des meilleurs joueurs du tournoi. Incroyable! Et vous voyez que c’est sa première Coupe du monde, il est calme, détendu et confiant. S’il peut être une cible pour le PSG ? Oui. Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte son club et, par respect si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club » avait déclaré Nasser Al-Khelaïfi, président de la formation parisienne.

Bellingham aurait refusé le PSG

Mais ce jeudi, Bild annonce que Bellingham aurait repoussé les avances du PSG, mais aussi de Chelsea et de Manchester City. Selon le média allemand, le joueur considérerait que ces équipes n'ont « pas d’âme » et sont peu « attractives ».

Le Real Madrid idéalement placé dans ce dossier

Dans ce dossier, le Real Madrid semble idéalement placé pour s'attacher les services de Jude Bellingham lors du prochain mercato estival. Selon les informations du journaliste portugais Pedro Almeida, le club espagnol serait prêt à offrir près de 150M€, tout près des 160M€ réclamés par le Borussia Dortmund. A ce niveau, les chances de le voir s'envoler en Espagne sont élevées.