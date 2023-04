PSG : Le Qatar est fou de lui, une offre de 150M€ va partir

Amadou Diawara

Pour renforcer le milieu de terrain du PSG, Nasser Al-Khelaïfi est emballé par l'idée de recruter Jude Bellingham. Toutefois, le président parisien est à la lutte avec le Real Madrid sur ce dossier. D'ailleurs, le club merengue serait prêt à formuler une offre d'environ 150M€ pour faire plier la direction du Borussia Dortmund.

Très performant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Jude Bellingham a tapé dans l'œil de Nasser Al-Khelaïfi. En effet, le président du PSG est un grand fan du crack de 19 ans, qu'il aimerait voir défendre les couleurs rouge et bleu.

Le PSG en pince pour Jude Bellingham

« Quel joueur. Honnêtement, l'Angleterre a de la chance de l'avoir... et c'est un des meilleurs joueurs du tournoi. Incroyable ! Et vous voyez que c’est sa première Coupe du monde, il est calme, détendu et confiant. Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte son club et, par respect si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club », s'est enflammé Nasser Al-Khelaïfi pendant la Coupe du Monde au Qatar cet hiver. Toutefois, le président du PSG aurait un adversaire de taille sur ce dossier : le Real Madrid.

Le Real Madrid va dégainé une offre de 150M€

Selon les informations de Pedro Almeida, Jude Bellingham - qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 - serait la cible principale du Real Madrid en vue du prochain mercato estival. Pour battre la concurrence du PSG et convaincre la direction du Borussia Dortmund, le club emmené par Carlo Ancelotti aurait prévu de formuler une offre d'environ 100M€, plus 50M€ de bonus. Le PSG peut trembler.