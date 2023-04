Le PSG passe à l'action, un grand retour prend forme

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vien décidé à réaliser un mercato d'envergure cet été, le PSG semble déjà très actif en coulisses. Luis Campos a identifié plusieurs joueurs qu'il souhaite attirer pour renforcer son effectif. Parmi elles, le profil de Moussa Diaby plaît grandement à la direction du PSG. Et les premières discussions auraient même été lancées.

Après deux premiers mercatos ratés à la tête du PSG, Luis Campos a toutefois été confirmé dans ses fonctions de conseiller sportif, comme révélé par le10sport.com. Néanmoins, le Portugais sera attendu au tournant et n'aura plus le droit à l'erreur dans son recrutement. Dans cette optique, il semble avoir l'intention de miser sur des joueurs français, estampillés Ligue 1.

Le PSG discute avec l'entourage de Diaby

C'est ainsi que le nom de Moussa Diaby revient avec insistance ces derniers jours. Le jeune ailier formé au PSG avait rejoint le Bayer Leverkusen en 2019 pour environ 15M€, et selon les informations de Foot Mercato , le club de la capitale aurait déjà entamé les discussions avec son entourage dans le but de le convaincre de revenir cet été.

La Premier League également dans le coup ?

Néanmoins, le PSG devra faire face à une lourde concurrence dans ce dossier. Et pour cause, Moussa Diaby, qui a inscrit 15 buts et délivré 9 passes décisives cette saisons, serait également dans le viseur d'Arsenal et de Newcastle dont les moyens financiers importants pourraient inquiéter le PSG.