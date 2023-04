C’est confirmé, le PSG tente encore un coup en équipe de France

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pisté par le PSG lors du dernier mercato estival, Axel Disasi reste dans le collimateur de Luis Campos, toujours en contact avec le vice-champion du monde. L’écurie parisienne apprécie en effet le défenseur de l’AS Monaco, qui devrait plier bagage en fin de saison alors que son bail court jusqu’en juin 2025.

Du changement est encore attendu au Paris Saint-Germain après une saison que beaucoup jugent ratée. Alors que l’avenir de Sergio Ramos reste incertain et que Presnel Kimpembe sera encore éloigné des terrains de longs mois après sa rupture du tendon d'Achille droit, la défense centrale pourrait être l’un des chantiers de Luis Campos, qui s’est déjà mis d’accord avec Milan Skriniar, arrivant à la fin de son engagement avec l’Inter.

Disasi toujours pisté par le PSG

D’autres noms sont également évoqués sur la short-list du PSG, alors que Luis Campos privilégie un recrutement made in France pour bâtir la meilleure équipe possible autour de Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort), Khéphren Thuram (OGC Nice), Youssouf Fofana (AS Monaco) ou encore Jean-Clair Todibo (OGC Nice) étant notamment ciblés. Déjà visé l’été dernier, Axel Disasi reste ainsi dans le collimateur du conseiller sportif parisien, toujours en contact avec celui qui a depuis découvert l’équipe de France.

Départ en vue pour Disasi