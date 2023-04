Trahison dans le dossier Messi, une vérité pour tout faire capoter ?

Thomas Bourseau

Entre Lionel Messi et le PSG, le mariage pourrait prendre fin cet été et une deuxième chance lui serait offerte au FC Barcelone. Néanmoins, la trahison du Barça compliquerait l’opération. Explications.

Le 8 août 2021, Lionel Messi se présentait devant des joueurs, des membres du FC Barcelone ainsi que des journalistes dans la salle de presse du Camp Nou afin de faire ses adieux au club culé, qui était la seule institution européenne qu’il avait connu jusqu’alors. Le champion du monde argentin a rejoint le PSG cet été là, libre de tout contrat, mais pas sans émotion au moment de quitter le Barça .

Messi trahi par Piqué et certains dirigeants du Barça

Lors de sa campagne présidentielle, le président Joan Laporta avait publiquement promis la prolongation de contrat de Lionel Messi et en privé le message aurait été le même. Néanmoins, la situation économique du Barça a engendré le départ de Messi qui ne l’a pas digéré de suite. Notamment en raison d’une trahison de son ancien coéquipier Gerard Piqué qui ne s’était pas montré contre son départ. Ancien directeur général, Ferran Reverter avait tenu le même discours que Piqué à Laporta selon The Athletic.

Ce point noir vient compliquer le retour de Messi au Barça