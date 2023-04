PSG : Messi attendu au Barça, une nouvelle annonce tombe

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’une prolongation avec le PSG était dans les tuyaux il y a quelques mois, Lionel Messi prend désormais le chemin du départ, et le FC Barcelone ne cache pas son envie de rapatrier son ancienne star. Ronald Koeman, qui a eu sous ses ordres La Pulga en Catalogne, affiche lui aussi sa volonté de voir le septuple Ballon d’Or retrouver le Camp Nou.

Où évoluera Lionel Messi la saison prochaine ? La réponse à cette question est aujourd’hui très incertaine alors que l’Argentin pourrait quitter librement le PSG en juin, lorsque son contrat sera arrivé à terme. Si une prolongation semblait proche de voir le jour il y a encore quelques mois, les deux parties sont désormais très loin d’un accord. De quoi faire naître l’espoir d’un retour de La Pulga en Catalogne au sein du FC Barcelone. Le club culé multiplie les appels du pied depuis plusieurs semaines et chercherait un moyen de rapatrier son ancien capitaine, également courtisé en Arabie saoudite et aux États-Unis. De son côté, Ronald Koeman ne cache pas lui non plus sa volonté de voir Messi porter à nouveau le maillot blaugrana, lui qui fut son dernier entraîneur au Barça.

« C'est sa maison, sa place »

« Messi est le meilleur joueur du monde et son départ a été difficile. L'équipe qui pourra l'avoir sera plus forte. Son départ du Barça a été un très mauvais jour. Si je vois Leo sous un autre maillot, je serai surpris. C'est sa maison, sa place. Ce n'est pas une bonne chose que le conseil d'administration ne lui ait pas donné la possibilité de continuer. Je ne sais pas ce qu'il en est », a indiqué le Néerlandais, dans des propos relayés par Mundo Deportivo.

« Nous verrons ce qui arrive »