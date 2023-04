Galtier, Mbappé… Toutes les infos mercato du 13 avril

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Galtier pas menacé malgré le scandale

Malgré la divulgations de mails pour le moins compromettants à son égard puisqu’ils dénoncent une attitude discriminatoire de sa part lorsqu’il entraînait l’OGC Nice la saison passée, Christophe Galtier n’est pas menacé à court terme pour son poste au PSG. L’EQUIPE et Le Parisien indiquent dans leurs colonnes que la direction parisienne suit l’évolution de ce dossier avec attention, mais aucune décision radicale ne sera prise à la va-vite, et le PSG ne s’est même pas mis en quête d’un autre entraîneur pour la fin de saison.



Mbappé fixe son avenir au PSG

Dans un large entretien accordé à Tout le Sport sur France 3 , Kylian Mbappé a évoqué sans détour son avenir au PSG où son contrat court jusqu’en 2024 : « Le prochain palier ? Gagner la Ligue des champions, je pense. J’ai déjà fait une finale, demi-finale, quart de finale, huitième de finale… J’ai tout fait sauf gagner (sourire). Il ne me manque que ça. j’espère que ça sera le plus rapidement possible. Où ? Au Paris Saint-Germain. Je suis Parisien et sous contrat. Donc c’est le Paris Saint-Germain », indique Mbappé, qui restera donc au PSG la saison prochaine.



PSG : Messi veut revenir au FC Barcelone

En fin de contrat à l'issue de la saison avec le PSG, Lionel Messi ne cacherait plus en coulisses sa volonté de retourner libre à Barcelone. Selon les révélations de Catalunya Radio , l'attaquant argentin aurait échangé avec Xavi, lui faisant part de son « désir de revenir au FC Barcelone » cet été. Reste à savoir si l'entraîneur du club catalan sera sensible à ce discours de Messi.



