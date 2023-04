PSG : Messi se lâche en privé et révèle son avenir

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre en fin de saison, Lionel Messi pourrait quitter le Paris Saint-Germain afin de faire son retour au FC Barcelone. L’Argentin serait en effet nostalgique de sa vie en Catalogne et n’hésiterait pas à le faire savoir à Xavi, l’entraîneur blaugrana avec qui il est resté proche comme le révèle la presse espagnole.

Deux ans après sa signature au PSG, Lionel Messi pourrait prendre le large sans être parvenu à faire l’unanimité dans la capitale. Le septuple Ballon d’Or n’échappe pas aux critiques malgré son statut et arrive à la fin de son engagement avec le club de la capitale. Une prolongation était dans les tuyaux il y a quelques mois, mais la tendance est désormais à un départ, l’Argentin étant nostalgique de sa vie en Catalogne.



Messi et Xavi échangent régulièrement

Et Lionel Messi n’hésiterait pas à le faire savoir. Comme le révèle Catalunya Radio , relayée par Sport , Lionel Messi aurait fait part à Xavi de son « désir de revenir au FC Barcelone », club qu’il évoquerait en utilisant la première personne du pluriel pour décrire les prestations des Blaugrana, comme si l’Argentin n’avait jamais vraiment quitté l’entité catalane.

Un retour au Barça espéré par Messi