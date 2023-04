Mercato - PSG : Une aubaine pour le PSG sur le mercato

Alexandre Higounet

Ces dernières heures, certaines révélations en provenance d’Espagne font état de deux offres pour Messi, une du PSG et une absolument stratosphérique en provenance d’Al-Hilal. A l’analyse, cette proposition du club saoudien constitue une opportunité pour la direction du PSG. Explication.

Dans la nuit de mardi à mercredi, le journaliste Manu Carreño a fait un point sur le cas Lionel Messi dans l'émission El Larguero de la Cadena Ser . Selon les informations du journaliste espagnol, la star argentine disposerait de deux propositions concrètes à ce jour. L’une en provenance du Paris Saint-Germain, suivant en cela la volonté de Doha, qui proposerait un nouveau bail dont le salaire n’a pas filtré, mais qui serait au mieux au niveau de son salaire actuel, à savoir 25 millions d’euros net par an. L’autre émanerait du club saoudien d’Al-Hilal, principal rival du club d’Al Nassr, où évolue aujourd’hui Cristiano Ronaldo. Selon Manu Carreno, le club saoudien aurait transmis un contrat absolument fou à Lionel Messi, pour un montant global de 400 millions d’euros !

L’offre d’Al-Hilal pour Messi change tout

Si une telle information est exacte, elle est clairement de nature à installer une véritable réflexion dans le clan du joueur, qui n’a pour l’instant rien décidé, d’autant que le FC Barcelone reste susceptible de concrétiser une offre dans les prochaines semaines.

Convaincre Doha que la MMN est une impasse...

Cette offre saoudienne diminue en tout cas grandement les possibilités que l’attaquant argentin prolonge à Paris. Dans les circonstance actuelles, l’alternative paraît être la suivante : soit un choix financier, qui ne sera plus le PSG mais Al-Hilal, soit un choix sportif, celui d’un retour au FC Barcelone. Le Paris Saint-Germain, lui, n’a plus réellement de marge de manœuvre. La direction parisienne, qui n’est plus vraiment désireuse de prolonger l’Argentin mais qui doit encore convaincre Doha, qui mesure de son côté les retombées économiques d’une prolongation de Messi en terme de notoriété et de merchandising, va trouver à cette occasion un argument solide pour installer l’idée qu’il n’existe plus réellement de marge de manœuvre pour faire signer un nouveau bail à la Pulga. Pour l’état-major du PSG, cette offre saoudienne constitue à ce titre une opportunité de mettre un terme à la MMN (Messi-Mbappe-Neymar) pour repartir sur un nouveau projet.