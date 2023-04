Mercato - PSG : Haaland-PSG, la porte n’est pas fermée

Alexandre Higounet

Evoquée par Daniel Riolo sur les ondes de RMC il y a quelques semaines, l’hypothèse d’un duo Mbappe-Haaland à la pointe de l’attaque du Paris Saint-Germain est-elle totalement impossible ? Oui, si l’on tient compte de la position de Manchester City, réaffirmée par Guardiola récemment. Pour autant, la réalité apparaît tout de même plus nuancée...

Il y a quelques semaines, Daniel Riolo avait évoqué à l’occasion d’une intervention dans l’ After sur RMC l’hypothèse de voir Erling Haaland et Kylian Mbappe réunis sous le maillot du PSG, les deux profils apparaissant totalement complémentaires : « Moi, je fantasme sur un duo Haaland-Mbappé ! Avec quatre milieux de terrain, quatre défenseurs, ça travaille partout... Là, oui, l'équipe aura de l’allure ».

Manchester City ferme la porte mais...

Le projet a-t-il une chance de voir le jour ? Ces dernières heures, Pep Guardiola s’est exprimé de nouveau pour affirmer l’importance du buteur norvégien de Manchester City, confirmant le fait que du côté des Citizens, on n’envisageait à aucun moment l’idée d’un transfert d’Erling Haaland à l’avenir : « Il est très important pour nous. Il est venu pour nous aider à remporter la Ligue des champions, tout en participant quotidiennement à la FA Cup et à la Premier League. C'est important d'avoir un joueur qui peut marquer à partir de rien ». L’option d’un duo Mbappe-Haaland doit-elle donc être refermée avant même d’avoir été réellement ouverte ?

Haaland garde la main à l’horizon 2024

La réalité apparaît tout de même légèrement plus nuancée… En effet, s’il apparaît évident que Manchester City n’ouvrira pas la porte à un transfert d’Haaland, qui est sous contrat jusqu’en 2027, ce n’est pas pour autant qu’une fenêtre de tir ne s’ouvrira pas sur le mercato. En effet, comme l’ont indiqué de nombreux médias anglais et espagnols ces derniers mois, Erling Haaland disposerait d’une clause de sortie à l’horizon du mois de juin 2024, dont le montant n’a pas filtré avec certitude, mais qui devrait tourner autour de 200 millions d’euros. Haaland garde donc la main sur son avenir à l’horizon 2024 et City pourrait ne pas avoir son mot à dire si un club mettait ce montant sur la table et que le buteur norvégien émettait le souhait d’y signer. Le Real Madrid est bien sûr le premier concerné par une telle opération. Mais à l’heure actuelle, le PSG peut tout à faire s’inscrire dans la liste des candidats, en offrant la perspective d’un duo stratosphérique avec Mbappe… si le club parvient à prolonger l’attaquant tricolore d’ici là.