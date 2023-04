OM : Les trois premiers départs sont connus

Arnaud De Kanel

Faisant face à un budget limité, l'OM avait opté pour des prêts lors du dernier mercato estival. Parmi les joueurs recrutés, on retrouvait Eric Bailly, Nuno Tavares et Issa Kaboré. Et après plusieurs mois de compétition, le board olympien a tranché sur l'avenir des trois joueurs.

L'OM a les yeux rivés sur le prochain mercato et il risque d'y avoir du mouvement comme d'habitude depuis que Pablo Longoria occupe la présidence du club phocéen. Le dirigeant espagnol devra gérer des nouvelles arrivées bien entendu, mais avant cela, il faudra tabler sur les départs. Outre celui de Mattéo Guendouzi qui se précise au fil des semaines, ceux de trois joueurs prêtés, qui rapporteront donc aucune indemnité, sont quasiment actés.

Tudor a tranché pour Bailly

Les promesses laissées en début de saison par Eric Bailly ont très vite disparues. Le défenseur central ivoirien est retombé dans ses travers en enchainant les blessures. Ses deux matchs face au PSG sont à oublier. Au Parc des Princes, il s'était blessé sur une action anodine tandis qu'au Vélodrome, Kylian Mbappé lui avait fait la misère. Depuis, il a perdu la confiance de son coach Igor Tudor qui ne le fait plus jouer afin que son option d'achat ne devienne pas obligatoire. D'après les informations de La Provence , le défenseur ivoirien retournera à Manchester United à la fin de la saison. Deux autres défenseurs devraient suivre Bailly et retourner en Angleterre.

Retour à l'envoyeur pour Tavares et Kaboré