Haaland - Mbappé : L'annonce qui va faire trembler le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le Real Madrid semble bien décidé à recruter Kylian Mbappé ou Erling Haaland, voire les deux, Gianfranco Zola a été interrogé sur le choix qui semble le plus adapté pour le club merengue. Et la réponse de la légende de Chelsea ne devrait pas plaire au PSG.

L'été dernier, le Real Madrid avait tenté de recruter Kylian Mbappé qui avait finalement prolongé au PSG. Néanmoins, ce n'est probablement que partie remise puisque le club merengue est toujours très intéressé par la perspective de recruter le crack de Bondy. Néanmoins, la piste menant à Erling Haaland est également régulièrement citée. Et entre les deux, Gianfranco Zola, légende de Chelsea et désormais consultant pour CBS Sports , affiche une préférence assez nette.

PSG : Kylian Mbappé trahi par le Qatar ? https://t.co/PddLsiNMlI pic.twitter.com/QD0pWp7vPa — le10sport (@le10sport) April 10, 2023

Entre Mbappé et Haaland, Zola a tranché

« Je pense que Mbappé lui conviendrait mieux pour le championnat espagnol. Là-bas, on a peut-être besoin d'un attaquant qui joue plus, pas tellement d'un attaquant qui se concentre uniquement sur les buts », confie l'ancien international italien dans une interview accordée à AS , avant d'en rajouter une couche.

«Je pense que Kylian serait plus adapté à Madrid»