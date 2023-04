Zidane, Messi… Toutes les infos mercato du 22 avril

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

C'est fini entre le PSG et Messi

Depuis plusieurs mois, l'avenir de Lionel Messi est au coeur des rumeurs. L'Argentin est en fin de contrat au PSG, mais alors que la fin de saison approche, on commencerait à y avoir plus clair pour La Pulga. Et Messi se dirigerait tout droit vers un départ libre du PSG. Selon les informations de L'Equipe , malgré l'année supplémentaire en option avec le PSG, le septuple Ballon d'Or est parti pour s'en aller.



Plus d'informations ici.

PSG : Bernat annonce la couleur pour son avenir

Alors que Juan Bernat fait partie de la liste des joueurs qui pourraient quitter le PSG cet été, l'Espagnol a fait le point sur son avenir. Ce vendredi, pour Prime Vidéo , il a expliqué : « Mon avenir ? On verra ce qu’il se passera en fin de saison, c’était compliqué pour moi et j’avais peu de temps de jeu. Mais bon, j’essaie de trouver du rythme et on verra ce qu’il se passera ».



Plus d'informations ici.

Un retour au PSG ? Xavi Simons fait le point

Possiblement de retour au PSG cet été, Xavi Simons a encore évoqué la question de son avenir. Pour De Telegraaf , le joueur du PSV Eindhoven a alors confié à ce sujet : « Je suis très reconnaissant d'être ici et que j'ai pu faire mes preuves au PSV. J'ai un contrat de cinq ans ici et à l’été, j'aurai une conversation avec Marcel Brands, l’entraîneur et tout le monde ».



Plus d'informations ici.

L’OM est interpellé pour un transfert inattendu

Aujourd'hui à Sheffield United, Iliman N'Diaye ne cache pas son rêve de jouer un jour pour l'OM. Et pour L'Equipe , le Sénégalais en a remis une couche, expliquant : « Ce serait un rêve… Les fans, ce sont les meilleurs du monde. J’aimerais tellement les faire lever sur un dribble ».



Plus d'informations ici.

La bombe du clan Zidane sur le PSG