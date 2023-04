Le Real Madrid reçoit un appel du pied inattendu

Arnaud De Kanel

Vainqueur de la Ligue des Champions à 14 reprises, le Real Madrid fait rêver une grande partie des footballeurs. Beaucoup d'entre-eux aimeraient revêtir la prestigieuse tunique blanche pour y écrire l'histoire du club merengue. C'est notamment le cas de Moises Caicedo qui a déclaré sa flamme au Real Madrid.

Encore en lice en Ligue des Champions, le Real Madrid pourrait venir ajouter un quinzième sacre dans la plus prestigieuse des compétitions européennes cette année. Il est sans doute le club le plus populaire au monde, du moins le plus prestigieux. Moises Caicedo le porte très haut dans son coeur. Le jeune milieu de terrain de Brighton rêve de soulever la Ligue des Champions avec le club madrilène.

«Le Real Madrid est la meilleure équipe du monde»

Dans un entretien accordé à La Cadena Ser , Moises Caicedo a dit tout le bien qu'il pensait du Real Madrid. « Le Real Madrid est la meilleure équipe du monde, mon rêve est de gagner la Ligue des Champions avec eux », a déclaré l'Equatorien. Un appel du pied pour le moins inattendu puisqu'il n'a jamais été évoqué dans la capitale espagnole. C'est à Arsenal qu'il aurait dû rebondir cet hiver mais son transfert a capoté.

«Je suis sûr que je vais avoir beaucoup plus d'opportunités»