Après son départ du PSG, son retour prend forme

Sans club depuis son départ du PSG, Mauricio Pochettino préparerait son grand retour. Alors que le club de la capitale maintient sa confiance en Christophe Galtier, l'Argentin prendrait la direction de la Premier League ces dernières heures. Le technicien de 51 ans se rapprocherait de plus en plus de Chelsea et pourrait donc retrouver le championnat anglais la saison prochaine.

L’été dernier, le PSG a entamé une grande révolution en interne. Le club de la capitale s’est séparé de Mauricio Pochettino et Leonardo pour les remplacer par Christophe Galtier et Luis Campos. Toutefois, l’actuel entraîneur parisien fait face à de nombreuses difficultés cette saison. Des rumeurs l’annoncent sur le départ dès cet été. Néanmoins, Le10Sport est en mesure de confirmer que Doha maintient sa confiance en Christophe Galtier, aucun entraîneur n’ayant été contacté pour lui succéder jusqu’à présent.

De son côté, Mauricio Pochettino n’a toujours pas retrouvé de club. L’ancien coach du PSG, poussé vers la sortie l’été dernier, était annoncé au Real Madrid récemment. Mais il devrait finalement opter pour un autre projet pour son avenir, dans un championnat qu’il connaît déjà très bien.

Direction Chelsea ?