Grande nouvelle pour le PSG, Neymar va halluciner

Star du PSG qui ne compterait pas plier bagage de sitôt, Neymar aimerait voir Luis Enrique prendre les rênes de l’effectif. Et Chelsea passerait la main pour l’Espagnol.

Le PSG pourrait voir sa révolution tomber à l’eau. Le club de la capitale aimerait nommer un nouvel entraîneur afin de redonner de l’élan à la locomotive parisienne en perte de vitesse ces derniers mois et notamment en Ligue des champions. Quoi de mieux que de nommer un vainqueur de la C1 pour rêver plus grand ?

Pour l’après-Galtier, Neymar réclamerait Luis Enrique

Ancien coach du FC Barcelone, Luis Enrique a remporté la Ligue des champions avec la bande de Lionel Messi en 2015. Bande dans laquelle figurait Neymar. D’ailleurs, selon Daniel Riolo, éditorialiste pour RMC , la star du PSG militerait en interne pour que Luis Enrique devienne le nouveau coach du Paris Saint-Germain. Pour rappel, depuis la fin du Mondial au Qatar, Luis Enrique est sans club lui qui s’occupait de la sélection nationale espagnole.

Chelsea doute pour Enrique, le rêve est permis pour Neymar