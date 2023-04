Kombouaré : Coup de tonnerre en vue au FC Nantes ?

Thibault Morlain

Aujourd’hui, Antoine Kombouaré est donc l’entraîneur du FC Nantes. Mais voilà que son avenir est incertain chez les Canaris. Le Kanak est en fin de contrat et la question est donc de savoir s’il prolongera ou non sur le banc nantais. L’incertitude plane, mais voilà qu’un avenir avec le FC Nantes serait de plus en plus mis en doute pour Kombouaré.

Ayant remplacé Raymond Domenech sur le banc du FC Nantes, Antoine Kombouaré a fait du très bon travail. Vainqueur de la Coupe de France l’année dernière, il est en route pour un possible doublé, devant jouer la finale face à Toulouse. Mais, tout n’est pas tout rose puisque les Canaris peuvent encore être relégués en Ligue 2. De quoi jeter un froid sur l’avenir de Kombouaré ?

Bientôt la fin entre Kombouaré et Nantes ?

Antoine Kombouaré étant en fin de contrat au FC Nantes, son avenir fait l’objet de nombreuses discussions. A quoi faut-il s’attendre pour le Kanak ? Visiblement, la tendance pourrait bien être à un départ en fin de saison. En effet, selon les informations de L’Equipe de ce samedi, Kombouaré ne serait pas partie pour continuer à Nantes à l’avenir.

« Ma règle c’est : le prochain licenciement se rapproche »