Mercato : Retour majeur au PSG, il lâche une réponse claire

Actuel entraîneur de Bologne, Thiago Motta est l'un des noms annoncés pour remplacer Christophe Galtier en fin de saison. L'ancien milieu de terrain du PSG est présent depuis plusieurs mois dans le viseur de Nasser Al-Khelaïfi, président du club parisien. Mais son équipe a tenu à prévenir le dirigeant qatari ce vendredi.

Au PSG, Christophe Galtier serait loin de faire l'unanimité. Mais faute de solutions, le club de la capitale pourrait faire le choix de le conserver l'année prochaine comme l'a annoncé le 10Sport.com. Mais la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. La situation pourrait évoluer, notamment si le PSG parvient à attirer l'une de ses cibles. L'une d'entre elles serait Thiago Motta, actuel coach de Bologne. « L’an dernier et il y a deux ans, il était tout proche d’entraîner le PSG. Al-Khelaïfi le voulait, c’est la vérité, et ce ne serait pas trop tôt, il connaît tout du PSG. Sur le terrain et en dehors. Tout » avait confié Dario Canovi, agent historique de Thiago Motta.

Bologne prévient le Qatar

Mais Bologne ne semble pas vouloir s'en séparer. Directeur sportif de la formation, Marco Di Vaio a lâché un message lourd de sens.« Thiago a été une bonne surprise pour tout le monde de Bologne et il a trouvé un endroit où il aime être. Il nous aide à grandir, à tracer un chemin bien défini avec sa mentalité et sa personnalité. C'est un entraîneur moderne qui s'occupe de beaucoup d'aspects et qui crée de la curiosité pour le travail qu'il propose. On nous l'a présenté comme un joueur prédestiné et je dois dire qu'il a quelque chose de spécial » a -t-il déclaré lors d'un entretien au Cronache di Spogliatoio.

