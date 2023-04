Le PSG lâche l’affaire pour Messi, il veut en profiter

Thomas Bourseau

Alors que son père réclamerait le rehaussement de son salaire pour rester à Paris, le PSG s’y refuserait. Lionel Messi va donc quitter le club et au FC Barcelone, on l’attend à bras ouverts.

Plus les jours passent, moins une prolongation de contrat semble être possible pour Lionel Messi au PSG. Et ce n’est pas l’information divulguée par Le Parisien mercredi qui laissera penser le contraire. D’après le quotidien de la capitale, le père de l’attaquant du PSG, à savoir Jorge Messi, attendrait de la direction parisienne qu’un nouveau contrat assorti d’une revalorisation salariale soit proposée à Lionel Messi de par son nouveau statut de champion du monde acquis au Qatar à l’automne dernier.

Le PSG ne va pas retenir Messi et ne pliera pas à ses exigences

Le PSG, selon Le Parisien , serait réticent à l’idée de faire un tel geste, de quoi précipiter son départ en fin de saison à l’issue de son contrat. Le10sport.com vous a révélé le 17 avril dernier qu’en cas de volonté de Lionel Messi de partir, le PSG ne le retiendra pas. Il est régulièrement question d’un retour historique au FC Barcelone pour la légende vivante du Barça à présent et les témoignages se succèdent en Catalogne à ce sujet. Le dernier en date provient de Ferran Torres, attaquant du club culé.

«Ça serait bien pour Leo de revenir après tout ce qu’il a donné au club»