PSG : Le Qatar prépare une folie à 225M€ pour Mbappé !

Plus que jamais dans l’attente de renforts majeurs pour le PSG cet été, Kylian Mbappé souhaite notamment l’arrivée d’un buteur de tout premier choix pour l’épauler sur le front de l’attaque. Luis Campos s’active plus que jamais en ce sens, et prépare une série de transferts en Ligue 1 qui pourraient rendre la note très salée pour le PSG.

Ces derniers mois, Kylian Mbappé n’a pas caché sa frustration vis-à-vis du PSG et à faire comprendre publiquement à ses dirigeants qu’il manquait un buteur capable d’occuper le rôle de pivot au sein du club de la capitale, à l’image d’un Olivier Giroud en équipe de France. Luis Campos semble avoir entendu le discours de Mbappé, et le conseiller sportif du PSG multiplie les pistes au poste de buteur : Victor Osimhen (Naples), Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort), Rafael Leão (Milan AC)… Mais il pourrait également tenter un coup en Ligue 1.

Le PSG vise Jonathan David

Comme l’a révélé L’EQUIPE, le PSG en pince également pour Jonathan David (23 ans), le buteur canadien du LOSC, auteur d’une excellente saison avec déjà 23 buts inscrits en Ligue 1. David est donc actuellement le deuxième meilleur buteur du championnat français, juste derrière… Kylian Mbappé ! Leur association pourrait donc faire très mal au PSG la saison prochaine, mais il faudra pour cela débourser environ 65M€ pour son transfert, et vaincre la concurrence de plusieurs grosses cylindrées étrangères comme le Bayern Munich, Tottenham, Manchester United et Chelsea.

Plusieurs cracks de L1 ciblés en plus de David