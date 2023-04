L’OM veut piller le RC Lens, une grosse réponse tombe

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Encore à la recherche d’un attaquant pour cet été avec l’avenir incertain d’Alexis Sanchez, l’OM a un œil sur Loïs Openda. Le meilleur buteur du RC Lens réalise une excellente saison et ses performances ne passent pas inaperçues en Angleterre. Néanmoins, les Sang et Or ne veulent pas le lâcher, sauf offre quasi impossible à refuser.

L’hiver dernier, l’OM s’est offert le transfert le plus cher de son histoire en achetant Vitinha pour un montant de 32M€. Pas de quoi freiner les dirigeants olympiens qui pourraient bien repartir à l’attaque dès cet été. Comme l’expliquait Foot Mercato , l’OM s’est renseigné sur Loïs Openda, le meilleur buteur du RC Lens.

L’OM lorgne Openda

Pour sa première saison en Ligue 1, l’international belge est étincelant. Avec 17 buts en championnat, Openda aura forcément des propositions cet été sur le marché des transferts. Mais l’OM va devoir s’accrocher s’il veut s’inviter dans cette course…

Le RC Lens veut le garder