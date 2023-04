Mourinho - PSG : L’annonce fracassante

Thomas Bourseau

Pour l’éventuelle succession de Christophe Galtier, qui ne cesse d’alimenter le mercato du PSG, le club de la capitale en pincerait pour José Mourinho. Néanmoins, il y aurait une bonne raison quant au fait de l’absence de toute arrivée de Mourinho au PSG depuis le lancement du projet QSI. Explications.

En marge de la saison prochaine, il se pourrait que le PSG change d’entraîneur. Le10sport.com vous a dernièrement fait savoir qu’en l’état et à moins d’un cataclysme, Christophe Galtier serait maintenu par la direction du Paris Saint-Germain pour son ultime année de contrat. Pour autant, le club de la capitale garderait tout de même un œil attentif au marché des entraîneurs et sur José Mourinho.

« La raison pour laquelle Mourinho n'a jamais été un candidat fort pour eux est une sorte de manque d'intérêt historique»

Pour autant, il semblerait que le mariage entre le PSG et José Mourinho soit particulièrement délicat à arranger. La faute à la position du Special One sur une éventuelle venue en France et au PSG . « La raison pour laquelle Mourinho n'a jamais été un candidat fort pour eux, d'après ce que je comprends, est une sorte de manque d'intérêt historique » . Voici une partie de l’information communiquée par Jonathan Johnson.

PSG : Mourinho annonce son départ et sa prochaine destination https://t.co/s8XEWBjm1t pic.twitter.com/W6cFMrUGOj — le10sport (@le10sport) April 26, 2023

Mourinho en fin stratège pourrait attendre une offre XXL du PSG