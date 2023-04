Mourinho : Le PSG face à un dilemme pour l’après-Galtier ?

Thomas Bourseau

José Mourinho semble faire partie de la short-list du PSG pour le potentiel remplacement de Christophe Galtier. Néanmoins, le Paris Saint-Germain aurait deux autres profils en tête selon le journaliste Jonathan Johnson.

Le PSG pourrait avoir la possibilité de frapper fort sur le marché des entraîneurs cet été après une nouvelle désillusion européenne, mais cette fois-ci avec Christophe Galtier. Encore faudrait-il que le PSG décide réellement de se séparer du natif de Marseille. Le10sport.com vous a affirmé le 20 avril dernier que pour le moment, la tendance est à la continuité de Galtier la saison prochaine.

Une belle connexion Mourinho - Campos au PSG ?

De nombreux noms circulent dans la presse au sujet de l’éventuelle succession de Christophe Galtier au PSG. José Mourinho serait une option prise en considération par le club. Luis Campos pourrait être un avantage pour le PSG pour son compatriote portugais selon Jonathan Johnson. « Si Luis Campos reste au PSG, il pourrait y avoir une bonne connexion portugaise ».

Zidane et Motta, les deux finalistes ?