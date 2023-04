Messi fait une folle demande au PSG, il hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi ne sait toujours pas où il évoluera la saison prochaine. Cela devrait être au PSG ou au FC Barcelone, mais les discussions pour une prolongation semblent au point mort. Il faut que l’Argentin aurait réclamé une revalorisation salariale, ce qui fait halluciner Jérôme Rothen.

L’avenir de Lionel Messi fait toujours grandement parler. Et pour cause, le contrat du champion du monde au PSG s’achève en juin prochain et le FC Barcelone ferait le forcing pour le rapatrier. Néanmoins, ces derniers jours, des informations ont circulé selon lesquelles l’Argentin réclamerait une augmentation salariale au PSG. Ce qui agace passablement Jérôme Rothen.



«C’est complètement déplacé»

« C’est complètement déplacé. C’est dire à quel point il se fout de la gueule du monde depuis qu’il est arrivé. Il n’est venu que pour les conditions financières. À Barcelone, on sait très bien pourquoi il est parti. Ils ne pouvaient plus le payer comme ils le payaient. Il y avait un déficit tellement énorme qu’ils devaient s’en séparer. C’est une déception, encore une. Je m’en fous qu’il ait 15 ou 20 passes décisives », confie l’ancien numéro 25 du PSG au micro de Rothen s’enflamme sur RMC , avant d’en rajouter une couche.

«On n’a pas vu un grand Leo Messi»