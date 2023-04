FC Nantes : Kombouaré viré, il lâche une punchline

Florian Barré

Alors que le FC Nantes joue ce samedi sa finale de Coupe de France contre Toulouse, Antoine Kombouaré peut devenir le deuxième entraîneur du club après Raynald Denoueix à remporter la compétition deux fois de suite. Interrogé à la veille du rendez-vous, le coach des Canaris s’est amusé d'un possible licenciement, sachant la précarité de son poste.

16e de Ligue 1 à égalité de points (32) avec le premier relégable Brest, le FC Nantes vit une saison compliquée. Le joli parcours en Ligue Europa et la finale de Coupe de France qui se profile sauvent pour le moment Antoine Kombouaré d’un licenciement. Pour le coach des Canaris, il faut pour commencer le rush final avec une victoire ce samedi contre Toulouse, synonyme de deuxième titre consécutif.

« Mets une valise devant la porte »

Kombouaré a par ailleurs évoqué son avenir à court terme ce vendredi. Pour Le Parisien , l'entraîneur du FC Nantes était d’humeur taquine : « J’ai compris que, mon métier, c’était de travailler entre deux évictions. Ma règle c’est : le prochain licenciement se rapproche. À ma femme, j’ai dit : « Chérie, mets une valise devant la porte [au cas où on serait] virés rapidement ». (Sourires.) » .

Kombouaré n’a pas le droit à l’erreur

Quoi qu’il en soit, les dix prochains jours seront décisifs pour le FC Nantes et Antoine Kombouaré. Samedi en Coupe de France, les Canaris peuvent rééditer l’exploit de l’an dernier et s’offrir un doublé comme en 1999 et 2000 avec en prime un nouveau billet pour la Ligue Europa. Mais la semaine prochaine en championnat, ils n’auront pas le droit à l’erreur face à Brest puis Strasbourg, concurrents directs au maintien, sous peine de tout perdre.