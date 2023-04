Gros danger pour le projet de l’OM

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que l’OM est 2ème de Ligue 1 et idéalement placé pour disputer une nouvelle fois la Ligue des Champions, le projet du club olympien pourrait être remis en cause. En effet, Javier Ribalta, le directeur du football, qui est arrivé l’année dernière, serait déjà dans le viseur de la Juventus qui voudrait le rapatrier.

Il y a près d’un an, après une saison éreintante sur tous les plans, Pablo Longoria avait décidé de s’entourer d’une vieille connaissance. Pour l’aider au niveau sportif, le président de l’OM a fait appel à Javier Ribalta qu’il a nommé directeur du football. Un choix logique pour Longoria qui avait déjà collaboré avec lui à la Juventus. D’emblée, les deux maîtres du mercato ont fait parler leur réseau et l’OM s’est considérablement renforcé.

La Juventus veut rapatrier Ribalta

Reste à savoir combien de temps durera l’aventure de Javier Ribalta à l’OM. Selon les informations du Corriere della Sera , le directeur du football espagnol serait pisté par la Juventus qui cherche un nouveau dirigeant pour le sportif. Cristiano Giuntoli, le directeur sportif de Naples, est la priorité. Mais en cas d’échec, la Vieille Dame n’hésitera sûrement pas à tenter sa chance avec Javier Ribalta, un ancien de la maison. Une nouvelle menace pour l’OM puisque Igor Tudor, l’entraîneur marseillais, est lui aussi courtisé par la Juve.

Il est très investi à l’OM