L’OM a menti à un joueur de Deschamps

Thomas Bourseau

Contraint d’évoluer à une position plus offensive cette saison en raison des préférences et des choix d’Igor Tudor, Matteo Guendouzi traînerait son spleen et aurait témoigné d’un mensonge de l’OM à son égard…

Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas pour Matteo Guendouzi. Prêté par Arsenal avec option d’achat à l’été 2021, l’international français a impressionné Jorge Sampaoli et les décideurs de l’OM au point où son option d’achat avoisinant les 12M€ a été levée. Cependant, Sampaoli a claqué la porte l’été dernier, laissant sa place à Igor Tudor sur le banc de touche. Un changement qui en a entraîné bien des autres sur le marché des transferts et qui a desservi Guendouzi.

Guendouzi n’apprécie pas son nouveau poste à l’OM

En effet, comme souligné par La Provence et comme en attestent les matchs de l’OM cette saison, Igor Tudor a pleinement confiance en sa paire de milieux de terrain composée de Jordan Veretout, recrue estivale, et Valentin Rongier. De ce fait, Matteo Guendouzi a dû occuper un rôle plus offensif cette saison qui n’apprécierait guère d’après le média jusqu’à ne pas disputer la moindre minute lors des deux dernières sorties de l’OM.

Tudor aurait brisé une promesse faite à Guendouzi