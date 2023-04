OM : Il annonce la révolution après les clashs !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après un début de saison plein d’interrogations et de tensions autour d’Igor Tudor qui était loin de faire l’unanimité dans le vestiaire de l’OM, les méthodes de l’entraîneur croate semblent avoir porté leurs fruits. Et Jérôme Rothen constate d’ailleurs un changement majeur dans l’attitude de Tudor, qui en dit long sur le contexte actuel à l’OM.

Nommé sur le banc de l’OM l’été dernier en lieu et place de Jorge Sampaoli, Igor Tudor avait été rapidement remis en question par certains cadres en interne, quelques semaines seulement après son arrivée. L’entraîneur croate, qui s’était notamment accroché avec Gerson et Mattéo Guendouzi à l’entraînement, était loin de faire l’unanimité dans le vestiaire. Mais au fil des mois, Tudor a réussir à maintenir l’OM sur le podium, en faisant un candidat plus que crédible pour la qualification en Ligue des Champions.

« Je le trouve plus ouvert »

Un constat partagé par Jérôme Rothen sur RMC Sport , qui décrypte l’évolution de Tudor depuis ses clashs en début de saison avec certains joueurs de l’OM : « Dans le comportement de Tudor, je le trouve plus ouvert, plus sympathique aujourd’hui. Dans les relations, je trouve qu’il est de plus en plus présent des joueurs. Tu sens qu’il y a une vraie union. Je ne dis pas qu’ils étaient en conflit. Mais on se rappelle du début de saison et de ses méthodes. Il était dur, un peu trop dur pour certains dans le vestiaire. Malgré tout, je pense qu’il s’est un peu allégé de ce côté-là. Et derrière, les résultats de l’OM font qu’il parait plus décontracté. Dans les interviews, je le trouve beaucoup plus relâché », constate l’ancien joueur emblématique du PSG.

« J’ai eu des doutes »