L’OM sous pression, une terrible nouvelle tombe

Hugo Chirossel

Actuellement deuxième du championnat de France, l’OM ne compte qu’un seul point d’avance sur le RC Lens, troisième. Il ne reste plus que six rencontres à disputer d’ici à la fin de la saison et les Olympiens n’ont pas le droit à l’erreur. Mais les Marseillais vont devoir se passer d’une partie de leurs supporters à domicile pour les prochaines rencontres.

Alors que le RC Lens s’était largement imposé face à l’AS Monaco samedi (3-0), l’OM était sous pression pour son déplacement sur la pelouse de l’OL dimanche. Une rencontre qui s’est soldée par une victoire des Marseillais (1-2), qui ont ainsi récupéré leur place de dauphin du PSG.

Une lutte acharnée avec le RC Lens

La lutte entre le RC Lens et l’OM s’annonce serrée jusqu’au bout. Les deux équipes s’affronteront d’ailleurs le 6 mai prochain à Bollaert, ce qui pourrait être un tournant, alors qu’il ne reste que six matchs à disputer cette saison. Mais alors que la commission de discipline de la LFP se réunissait ce mercredi, une mauvaise nouvelle est tombée pour l’OM.

La LFP sanctionne une partie des supporters de l’OM

En effet, elle a décidé de sanctionner une partie des supporters marseillais pour usage d’engins pyrotechniques lors de la victoire de l'OM face à l’ESTAC (3-1). La zone réservée aux Fanatics dans le virage nord du Vélodrome a écopé de deux matchs fermes de suspension, dont un par révocation de sursis. Une décision qui prendra effet à partir du 2 mai. Un match avec sursis a également été infligé à l’espace réservé aux Winners, dans le virage sud.